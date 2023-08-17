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​Куртуа перенёс операцию

17 Августа 2023 • 14:11 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
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19.08 20:30

Перед стартом сезона голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил серьёзную травму колена в виде разрыва передней крестообразной связки. В четверг 31-летний бельгиец перенёс хирургическое вмешательство, о чём сообщается на официальном сайте «Реала». В ближайшие дни Куртуа начнёт процесс восстановления. Сроки мадридский клуб не называет.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа рискует пропустить целый сезон. После травмы бельгийца «Реалу» пришлось выходить на трансферный рынок в поиске вратаря. Мадридский клуб довольно быстро решил проблему, арендовав у английского «Челси» Кепу Аррисабалагу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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