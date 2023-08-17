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Фелишу нужно заплатить «Атлетико» 350 миллионов евро, если он хочет разорвать с клубом контракт

17 Августа 2023 • 13:10 Комментировать
Барселона
...
Кадис
20.08 20:30

Стало известно условие, при котором мадридский «Атлетико» согласится разорвать контракт с нападающим Жоау Фелишем. По информации от El Desmarque, такой исход возможен только в том случае, если сам футболист или какой-либо клуб заплатит «матрасникам» 350 миллионов евро отступных, которые прописаны в контракте.

Источник сообщает, что отношения Фелиша с главным тренером Диего Симеоне и партнёрами по команде окончательно разрушены. Португалец имеет несколько вариантов для продолжения карьеры, но блокирует их, так как хочет перейти только в каталонскую «Барселону». «Сине-гранатовые» пытаются заполучить португальца на правах аренды с возможностью выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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