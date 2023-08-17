Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку советует «Барселоне» подписать Фреснеду

17 Августа 2023 • 12:36 Комментировать
Хетафе
0:0
Барселона
окончен

Спортивный директор «Барселоны» Деку советует клубу подписать правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду, который сейчас доступен на рынке за отступные в размере 20 миллионов евро, так как клуб испанца вылетел во второй дивизион.

По информации от инсайдера Пола Баллуса, Деку настаивает на трансфере Фреснеды. Аргументом португальца является то, что 18-летний Иван сейчас считается одним из самых перспективных правых защитников планеты.

Напомним, «Барселоне» сейчас нужен фуллбек на правый фланг обороны, но более приоритетным вариантом для главного тренера Хави Эрнандеса сейчас является Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вальядолид Деку трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
13:11 · Россия. Премьер-лига
​Захарян переходит в «Реал Сосьедад» - его агент получит 2 млн евро
13:10 · Испания. Ла Лига
Фелишу нужно заплатить «Атлетико» 350 миллионов евро, если он хочет разорвать с клубом контракт
12:36 · Испания. Ла Лига
Деку советует «Барселоне» подписать Фреснеду
12:28 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «У Захаряна есть всё, чтобы расти и быть успешным в еврокубках»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может перехватить у «Аль-Насра» защитника «Манчестер Сити»
11:42 · Нидерланды. Эредивизие
Дест может вернуться в Нидерланды, в его услугах заинтересован местный клуб
11:18 · Россия. Премьер-лига
Давид Сильва станет ментором Захаряна в «Реал Сосьедаде»
10:54 · Испания. Ла Лига
Фелиш становится всё ближе к трансферу в «Барселону»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Смолов высказал мнение о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Бабич близок к переходу в «Спартак»
09:21 · Италия. Серия А
«Валенсия» продала полузащитника в Серию А официально
04:02 · Италия. Серия А
Пике: «Да, мог оказаться в «Ювентусе», жаль, что не поиграл в Серии А»
03:26 · Испания. Ла Лига
Пике: «Я вернул на поле таких игроков, как Роналдиньо, Пирло и Шевченко»
03:11 · Испания. Ла Лига
Бордалас: «Любой игрок «Барселоны» зарабатывает больше, чем весь «Хетафе»
03:09 · Испания. Ла Лига
Пике обещает экспансию своего проекта «Кингз Лиг»
Все новости
Рекомендуем