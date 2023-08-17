Деку советует «Барселоне» подписать Фреснеду

Спортивный директор «Барселоны» Деку советует клубу подписать правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду, который сейчас доступен на рынке за отступные в размере 20 миллионов евро, так как клуб испанца вылетел во второй дивизион.

По информации от инсайдера Пола Баллуса, Деку настаивает на трансфере Фреснеды. Аргументом португальца является то, что 18-летний Иван сейчас считается одним из самых перспективных правых защитников планеты.

Напомним, «Барселоне» сейчас нужен фуллбек на правый фланг обороны, но более приоритетным вариантом для главного тренера Хави Эрнандеса сейчас является Жоау Канселу из «Манчестер Сити».