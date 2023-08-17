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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе решил, когда перейдёт в «Реал»

17 Августа 2023 • 12:07 Комментировать (2)

Звездный нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился со своим будущим. По данным El Chiringuito TV, 24-летний форвард решил перейти в мадридский «Реал» летом следующего года.

Таким образом, француз проведет сезон-2023/2024 в составе парижского гранда, после чего переедет в испанский чемпионат на правах свободного агента. За «ПСЖ» Мбаппе выступает с июня 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Килиан провел 34 поединка, записав на свой счет 29 забитых мячей и пять голевых передач.

Реакция Мбаппе на переход Дембеле в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Misha_diablo_football
17 Августа 2023 в 13:36
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