Фелиш становится всё ближе к трансферу в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш приближается к трансферу в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Ману Саинса, сделка близится к завершению.

Сообщается, что трансфер будет оформлен на правах аренды с возможностью выкупа. Оба спортивных директора «Барселоны» Деку и Матеу Алемани продвинули идею сделки и сыграли в ней большую роль. Ранее сообщалось, что тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не заинтересован в трансфере Фелиша.

Сам Жоау недавно выдал интервью, в котором признался, что с детства мечтал выступать за «Барселону». Главная цель португальца – перебраться этим летом на «Камп Ноу».