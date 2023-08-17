Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш становится всё ближе к трансферу в «Барселону»

17 Августа 2023 • 10:54 Комментировать
Барселона
...
Кадис
20.08 20:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш приближается к трансферу в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Ману Саинса, сделка близится к завершению.

Сообщается, что трансфер будет оформлен на правах аренды с возможностью выкупа. Оба спортивных директора «Барселоны» Деку и Матеу Алемани продвинули идею сделки и сыграли в ней большую роль. Ранее сообщалось, что тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не заинтересован в трансфере Фелиша.

Сам Жоау недавно выдал интервью, в котором признался, что с детства мечтал выступать за «Барселону». Главная цель португальца – перебраться этим летом на «Камп Ноу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может перехватить у «Аль-Насра» защитника «Манчестер Сити»
11:42 · Нидерланды. Эредивизие
Дест может вернуться в Нидерланды, в его услугах заинтересован местный клуб
11:18 · Россия. Премьер-лига
Давид Сильва станет ментором Захаряна в «Реал Сосьедаде»
10:54 · Испания. Ла Лига
Фелиш становится всё ближе к трансферу в «Барселону»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Смолов высказал мнение о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Бабич близок к переходу в «Спартак»
09:21 · Италия. Серия А
«Валенсия» продала полузащитника в Серию А официально
04:02 · Италия. Серия А
Пике: «Да, мог оказаться в «Ювентусе», жаль, что не поиграл в Серии А»
03:26 · Испания. Ла Лига
Пике: «Я вернул на поле таких игроков, как Роналдиньо, Пирло и Шевченко»
03:11 · Испания. Ла Лига
Бордалас: «Любой игрок «Барселоны» зарабатывает больше, чем весь «Хетафе»
03:09 · Испания. Ла Лига
Пике обещает экспансию своего проекта «Кингз Лиг»
02:43 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Атлетико» старается играть в футбол, основанный на владении мячом»
01:07 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы 10 раз выигрывали Суперкубок УЕФА – второй показатель
00:05 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Барселона» продвинулась в переговорах по Канселу»
16 Августа
23:06 · Испания. Ла Лига
Фелиш может расторгнуть контракт с «Атлетико» слухи
Все новости
Рекомендуем