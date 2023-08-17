Пике: «Я вернул на поле таких игроков, как Роналдиньо, Пирло и Шевченко»

Бывший каталонский футболист Херард Пике продолжает нахваливать свой чемпионат «Кингз Лиг», в котором выступают, как нетрудно догадаться, звезды прошлого. Он заявил, что гордится тем, что смог вернуть на поле таких игроков из прошлого, как бразилец Роналдиньо, итальянский плеймейкер Андреа Пирло или обладатель «Золотого мяча» в 2004 году Андрей Шевченко.

- Вернуть на поле таких игроков, как Пирло, Роналдиньо или Шевченко для меня было большой честью. Эти игроки очень сильно подняли интерес к турниру. Все следят за ними, - цитирует слова Пике итальянское новостное агентство ITASportPress.