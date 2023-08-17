Бордалас: «Любой игрок «Барселоны» зарабатывает больше, чем весь «Хетафе»

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас ответил на критику в адрес своей команды.

«Тёмно-синих» часто критикуют за стиль игры, и недавний матч первого тура Ла Лиги против «Барселоны», завершившийся нулевой ничьей, не стал исключением.

«Странно, что в СМИ говорили только о нас, а не о «Барселоне». Я не понимаю критики в адрес моего стиля. Мы не можем биться с «Барсой» лицом к лицу. Любой игрок этой команды зарабатывает больше, чем все футболисты «Хетафе» вместе взятые», – передают слова Бордаласа испанские СМИ.

20 августа «Хетафе» сыграет на выезде против «Жироны» в рамках второго тура нового розыгрыша чемпионата Испании.