Пике обещает экспансию своего проекта «Кингз Лиг»

Завязав с выступлениями на поле, Херард Пике взялся за зрелища - каталонский футболист организовал свой чемпионат ветеранов «Кингз Лиг», и теперь обещает его экспансию на другие страны.

- 2024 год станет годом расширения этого чемпионата. Мы внимательно анализируем ситуацию, возможные рынки для нашего проекта, мы хотим сделать ставку на Латинскую Америку, на Мексику, но и в Европе есть интерес, во Франции, а также в Италии, - цитирует слова Пике итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что каталонский футболист прекратил свои выступления в конце прошлого года.