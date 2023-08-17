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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике обещает экспансию своего проекта «Кингз Лиг»

17 Августа 2023 • 03:09 Комментировать

Завязав с выступлениями на поле, Херард Пике взялся за зрелища - каталонский футболист организовал свой чемпионат ветеранов «Кингз Лиг», и теперь обещает его экспансию на другие страны.

- 2024 год станет годом расширения этого чемпионата. Мы внимательно анализируем ситуацию, возможные рынки для нашего проекта, мы хотим сделать ставку на Латинскую Америку, на Мексику, но и в Европе есть интерес, во Франции, а также в Италии, - цитирует слова Пике итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что каталонский футболист прекратил свои выступления в конце прошлого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике
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