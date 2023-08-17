Гризманн: «Атлетико» старается играть в футбол, основанный на владении мячом»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мыслями об игровом стиле команды.

«Матрасники» под руководством Диего Симеоне на протяжении долгих лет славились довольно оборонительной манерой футбола, что утратило актуальность в последнее время. По словам Гризманна, «Атлетико» продолжает меняться: «Наш стиль игры? Мы стараемся показывать футбол, основанный на владении мячом, адаптируясь к сильным качествам игроков нашего нынешнего состава. Рабочая этика в «Атлетико» остаётся прежней, но наши игровые принципы меняются», – рассказал в интервью ESPN 32-летний француз.

В матче первого тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Гранаду» (3:1).