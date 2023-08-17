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Гризманн: «Атлетико» старается играть в футбол, основанный на владении мячом»

17 Августа 2023 • 02:43 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
20.08 22:30

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мыслями об игровом стиле команды.

«Матрасники» под руководством Диего Симеоне на протяжении долгих лет славились довольно оборонительной манерой футбола, что утратило актуальность в последнее время. По словам Гризманна, «Атлетико» продолжает меняться: «Наш стиль игры? Мы стараемся показывать футбол, основанный на владении мячом, адаптируясь к сильным качествам игроков нашего нынешнего состава. Рабочая этика в «Атлетико» остаётся прежней, но наши игровые принципы меняются», – рассказал в интервью ESPN 32-летний француз.

В матче первого тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Гранаду» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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