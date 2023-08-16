Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш рассматривает возможность разрыва договора с клубом.

Португалец не намерен продолжать выступления за «матрасников», но согласовать трансфер в другой клуб до сих пор не получилось. Как информирует журналист Белен Санчес Гарсия, окружение Фелиша всерьёз задумалось о расторжении контракта с «Атлетико» для облегчения процесса перехода. В подписании форварда ранее были заинтересованы «Барселона» и «Аль-Хиляль».

Действующий контракт Жоау Фелиша с мадридцами рассчитан до середины 2027 года, а трансферная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро.