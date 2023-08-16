Фати разочарован в Хави, но пока не собирается покидать «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не торопится менять клубную прописку.

Как недавно сообщили различные ресурсы, 20-летний игрок решил покинуть ряды «сине-гранатовых» до закрытия трансферного окна, так как недоволен ролью запасного. Тем не менее, согласно сведениям журналиста Давида Ибаньеса, Фати пока не настаивает на своём уходе. Форвард разочарован отношением к себе со стороны наставника Хави Эрнандеса, который не отрицает его возможную продажу. Отмечается, что испанский футболист может запросить трансфер в январе, если не получит достаточно игровой практики в первой половине сезона.