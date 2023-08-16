Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати разочарован в Хави, но пока не собирается покидать «Барселону»

16 Августа 2023 • 22:16 Комментировать
Барселона
...
Кадис
20.08 20:30

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не торопится менять клубную прописку.

Как недавно сообщили различные ресурсы, 20-летний игрок решил покинуть ряды «сине-гранатовых» до закрытия трансферного окна, так как недоволен ролью запасного. Тем не менее, согласно сведениям журналиста Давида Ибаньеса, Фати пока не настаивает на своём уходе. Форвард разочарован отношением к себе со стороны наставника Хави Эрнандеса, который не отрицает его возможную продажу. Отмечается, что испанский футболист может запросить трансфер в январе, если не получит достаточно игровой практики в первой половине сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
23:06 · Испания. Ла Лига
Фелиш может расторгнуть контракт с «Атлетико» слухи
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не сделала предложения по Канселу, игрок задумался о других вариантах
22:16 · Испания. Ла Лига
Фати разочарован в Хави, но пока не собирается покидать «Барселону»
21:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент Холанна готова помочь Захаряну переехать в Европу, но не в «Реал Сосьедад»
21:42 · Италия. Серия А
«Альмерия» арендовала вратаря «Лацио» официально
21:39 · Испания. Ла Лига
Гризманн признался, что рассмотрит предложения из Саудовской Аравии в будущем
21:22 · Испания. Ла Лига
Деку: «У «Барселоны» не было возможности подписать Неймара»
21:02 · Испания. Ла Лига
Гризманн высказался об успехе Месси в МЛС
20:43 · Испания. Ла Лига
«Заткнуться и работать»: Гризманн дал совет Фелишу
20:33 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» покупает чемпиона мира
20:07 · Испания. Ла Лига
Фати передумал – теперь он хочет уйти из «Барселоны»
20:05 · Англия. Премьер-лига
Касорла нашёл новый клуб в испанской Сегунде официально
19:57 · Испания. Ла Лига
​Хави дисквалифицировали, Рафинью – тоже
19:17 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Я не думаю, что агенты Захаряна ломают сделку»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о возможном срыве трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Конечно, в очередной раз Арсену будет обидно» 2
Все новости
Рекомендуем