На какой позиции «Реал Сосьедад» будет использовать Захаряна

Арсен Захарян завершает переход в «Реал Сосьедад». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, на какой позиции в испанском клубе будет действовать россиянин.

Как играет «Реал Сосьедад»

Главного тренера команды из Сан-Себастьяна Иманоля Альгуасиля нельзя назвать любителем какой-то одной расстановки. «Реал Сосьедад» почти всегда играет в четыре защитника, а вот в средней линии и атаке возможны варианты. Баски порой выходят по излюбленной в Испании схеме 4-2-3-1, иногда наставник предпочитает 4-3-3, но возможны формации 4-4-2 и 4-1-4-1.

Альгуасиль зачастую отталкивается даже не столько от своего представления, сколько от имеющегося материала. Таким образом, если Захарян сумеет адаптироваться и стать лидером команды, то «Реал Сосьедад» может выстроить тактику именно под россиянина. Однако на это пока рассчитывать не стоит. Хотя пример Хвичи Кварацхелии в «Наполи» образца прошлого сезона показывает, что возможно всё.

Фланг атаки

Захарян может играть на краях атаки. Так как «Реал Сосьедад» предпочитает игру с четырьмя защитниками, то надобности именно в латералях, которые закрывали бы весь фланг, нет. Это на руку Захаряну, который всё же больше любит действовать в атаке.

Тем не менее пробиться в основной состав в этой роли Захаряну будет сложно. Слева «Реал Сосьедад» делает ставку на капитана и лидера команды Микеля Оярсабаля. При этом у него есть хорошая подмена в лице Андера Барренечеа. Справа же у сан-себастьянцев играет Такефусо Кубо – один из лидеров команды. Пожалуй, как раз именно игрок на подмену японцу и нужен. С другой стороны, Захаряну, кажется, справа не очень сподручно играть, поэтому этот вариант не выглядит предпочтительным.

Центр полузащиты

Захаряну намного удобнее играть в центре поля, и тут шансы Арсена выше даже на место в стартовом составе. Одно из мест должно быть за Микелем Мерино, а вот за позицию рядом с ним можно конкурировать. Браис Мендес пока выглядит основным вариантом, но уж точно не кажется игроком, у которого нельзя выиграть конкуренцию. В свою очередь Беньят Туррьентес не выглядит даже сейчас сильнее Захаряна, правда, в его пользу может сыграть статус воспитанника клуба. Хон Оласагасти тоже равным конкурентом не смотрится.

В общем, в центре полузащиты у Захаряна есть все шансы выходить на поле и приносить команде результат. Если смотреть на россиянина в роли «десятки», которая может появляться у басков в зависимости от разной тактики, то в качестве конкурентов можно отметить Пабло Марина и Роберта Наварро. В целом после ухода Давида Силвы Захаряну по силам занять и это место в команде.

Сколько будет игрового времени у Захаряна

Очевидно, что Захаряна берут не в основной состав, а пока в обойму. «Реал Сосьедад» укомплектован с точки зрения боевого сочетания. В то же время сан-себастьянцам точно нужны игроки для усиления со скамейки и для ротации. Учитывая, что «Реал Сосьедад» готовится к сложному сезону, где будет Лига чемпионов, Захарян точно будет получать свои шансы. Так что главное будет ими воспользоваться.

Учитывая же юный возраст россиянина, то, вероятно, от него скорее ждут прогресса в будущем. Хотя это вовсе не значит, что первый сезон надо будет проводить спустя рукава, очевидно, что у Захаряна есть в запасе время на адаптацию.

Роман Андреев