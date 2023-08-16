Гризманн признался, что рассмотрит предложения из Саудовской Аравии в будущем

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос об интересе из Саудовской Аравии.

Если верить слухам, в прошлом месяце 32-летний француз получил выгодное предложение от «Аль-Хиляля», но переход не состоялся.

«Предложения из Саудовской Аравии? Карьера футболиста относительно коротка, поэтому существует не только спортивная составляющая. Я рассмотрю такие варианты в будущем, а пока мне нравится играть в «Атлетико», – заявил в интервью ESPN Гризманн.

Контракт форварда с «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 25 млн евро.