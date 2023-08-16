Деку: «У «Барселоны» не было возможности подписать Неймара»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о несостоявшемся возвращении Неймара в клуб.

Бразильский нападающий решил покинуть «ПСЖ», и «Барселона» считалась одним из главных претендентов на его подписание. Борьбу за 31-летнего игрока выиграл саудовский «Аль-Хиляль», заплативший за трансфер порядка 90 млн евро.

«Все знают, что подписание Неймара было невозможной задачей для «Барселоны», учитывая финансовое положение клуба. Нам нужно было договориться о трансфере с «ПСЖ» либо согласовать аренду с клубом из Саудовской Аравии, чего не произошло», – цитирует Geglobo Деку.