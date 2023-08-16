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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн высказался об успехе Месси в МЛС

16 Августа 2023 • 21:02 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
20.08 22:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что думает об игре Лионеля Месси в МЛС.

36-летний аргентинец пополнил ряды «Интер Майами» в июле в качестве свободного агента, перед этим расставшись с «ПСЖ». В шести матчах за новую команду Месси отметился девятью забитыми голами и одной результативной передачей.

«Лео – лучший в истории, – делится мнением Гризманн, выступавший вместе с Месси за «Барселону». – Он забивает в каждой игре, заполняет стадионы. Его выступление – потрясающая реклама МЛС, он оказывает просто невероятное влияние на имидж футбола в США», – заявил в интервью ESPN француз.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси Антуан Гризманн Интер Майами
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