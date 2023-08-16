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«Заткнуться и работать»: Гризманн дал совет Фелишу

16 Августа 2023 • 20:43 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал совет Жоау Фелишу. Ранее португалец выразил желание перейти в «Барселону» в текущее трансферное окно. Очевидно, что Диего Симеоне на Фелиша всерьёз не рассчитывает – в первой игре сезона форвард на поле не выходил.

«Ситуация с Фелишем? Я проходил через что-то подобное. Лучшее, что я мог сделать, это заткнуться и усердно работать. Надеюсь, ситуация разрешится как можно лучше – для клуба, для Фелиша, для всех», - сказал Гризманн ESPN.

Стоит сказать, что Антуан Гризманн ранее провёл период в «Барселоне», но не смог там раскрыться в полной мере.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Жоау Фелиш
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