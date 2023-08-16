Фати передумал – теперь он хочет уйти из «Барселоны»

Форвард Ансу Фати хотел остаться в «Барселоне» и бороться за место в составе. Тем не менее, молодой футболист изменил своё решение. Теперь Фати попросил своих представителей найти ему новую команду. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

Отмечается, что интерес к 20-летнему Фати проявляют некоторые статусные европейские клубы, но «Атлетико» в этот список не входит, хотя такая информация ранее появлялась.

По данным источника, Фати передумал оставаться на «Камп Ноу» после того, как в матче против «Хетафе» (0:0) он стал только третьим игроком атаки, который вышел на замену. Ансу понимает, что не будет важной фигурой в новом сезоне.