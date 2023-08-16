​Хави дисквалифицировали, Рафинью – тоже

Комитет по проведению соревнований в Испании вынес решения по матчу между «Барселоной» и «Хетафе» (ничья 0:0). Главный тренер каталонской команды Хави наказан дисквалификацией на два матча. По ходу второго тайма он получил красную карточку за протесты против судейства. Хави выплатит 600 евро штрафа, а его клуб – 700 евро.

Также на два матча дисквалифицировали вингера Рафинью. Он ударил локтем Гастона Рамиреса с «применением чрезмерной силы без намерения бороться за мяч». Рафинья тоже заплатит 600 евро, а «Барселона» за его проступок – 700 евро.

Таким образом, Хави и Рафинья пропустят матч Ла Лиги против «Кадиса» (20 августа) и «Вильярреала» (27 августа).