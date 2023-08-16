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Деку: «Возвращение в «Барселону» — нечто прекрасное для меня»

16 Августа 2023 • 18:38 Комментировать
Барселона
...
Кадис
20.08 20:30

Новый спортивный директор «Барселоны» Деку поделился эмоциями после возвращения в команду. Напомним, Деку в качестве игрока выступал за «сине-гранатовых» с 2004 по 2008 год.

«Возвращение в этот клуб — нечто прекрасное для меня, в детстве я мечтал играть здесь, и я осуществил свою мечту. Теперь я возвращаюсь с важной ролью, занимая пост спортивного директора», — цитирует слова функционера Mundo Deportivo.

Деку признался, что поддерживает проект президента «Барселоны» Жоана Лапорты, отметив, что он с самого начала помогал клубу, а теперь продолжит заниматься этим на официальной должности.

16 августа «Барселона» объявила о приходе в клуб Деку, который в дальнейшем сменит на посту спортивного директора Матеу Алемани.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку
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