Деку: «У «Барселоны» впечатляющий состав»

Новый спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о текущем составе каталонской команды.

«У нас впечатляющий состав, с молодыми игроками, у нас есть будущее и у нас есть настоящее. В прошлом году мы стали чемпионами, и мы должны продолжать идти по этому пути», — передает слова Деку с пресс-конференции издание Mundo Deportivo.

Сегодня, 16 августа, «Барселона» официально объявила о назначении бывшего игрока команды на должность спортивного директора.

В предстоящем матче «сине-гранатовые» примут на своем поле «Кадис». Игра второго тура чемпионата Испании пройдет 20 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.