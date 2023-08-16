24-летний малийский центрфорвард «Лорьяна» Ибраима Коне стал игроком клуба испанской Ла Лиги – «Альмерии». О переходе футболиста сообщает пресс-служба его нового коллектива.

Сумма компенсации «Лорьяну» составила 7,5 млн евро при оценочной стоимости форварда по версии Transfermarkt в 4 млн.

Коне провёл в составе «Лорьяна» последние полтора года карьеры. В минувшем сезоне за свой клуб ему удалось оформить всего девять голов и один ассист в 40 матчах во всех турнирах. Ранее до перехода в Лигу 1 выступал за «Сарпсборг» (Норвегия) и турецкий «Адана Демирспор».