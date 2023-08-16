​Вратарь сборной Испании Симон: «Я никуда не уйду»

Голкипер «Атлетика» (Бильбао) и национальной сборной Испании Унай Симон не собирается менять клубную прописку. Ранее слухи связывали 26-летнего футболиста с несколькими клубами, в том числе с «Аль-Хилялем».

«Иногда я устаю повторять это, но я никуда не уйду. Я буду здесь, пока клуб не решит иначе. Не беспокойтесь об этом», - сказал Симон на пресс-конференции.

За первую команду «Атлетика» Унай Симон провёл 160 официальных матчей. В них голкипер пропустил 171 гол.

Ближайший матч чемпионата Испании «Атлетик» проведёт 19 августа – против «Осасуны» на поле соперника.