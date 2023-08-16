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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Деку стал спортивным директором «Барселоны» официально

16 Августа 2023 • 15:58 Комментировать
Барселона
...
Кадис
20.08 20:30

«Барселона» объявила о назначении Деку на должность спортивного директора клуба. 45-летний специалист подписал контракт сроком на три сезона.

Со 2 сентября на посту спортивного директора «Барселоны» Деку сменит Матеу Алемани, а до тех пор – до закрытия летнего трансферного окна – они будут работать совместно.

Стоит сказать, что в качестве футболиста Деку выступал за «Барселону» в 2004-2008 годах. За четыре сезона португалец провёл 161 официальный матч, в которых забил 20 голов и отдал 45 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 20 августа – против «Кадиса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку
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