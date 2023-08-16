«Барселона» предложила Деста нескольким клубам, но все отказались

«Барселона» пока никак не может пристроить своего защитника Серджино Деста в новую команду. По информации от инсайдера Херарда Ромеро, «сине-гранатовые» предлагали американца нескольким клубам, но все поголовно отказались.

Дест готов покинуть «Барселону» до конца трансферного окна, но в его услугах пока не заинтересован какой-либо клуб. «Сине-гранатовые» будут пытаться избавиться от американца в ближайшие дни.

У Деста был шанс остаться в «Барселоне», но защитник не смог впечатлить главного тренера Хави Эрнандеса на предсезонной подготовке.

Напомним, «Милан» не стал выкупать Серджино после аренды в прошлом сезоне.