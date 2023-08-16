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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отказалась платить отступные за Фойта

16 Августа 2023 • 13:49 Комментировать
Мальорка
...
Вильярреал
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18.08 20:30

Каталонская «Барселона» этим летом вряд ли сможет заполучить у «Вильярреала» правого защитника Хуана Фойта. По информации от журналиста Херарда Ромеро, спортивный директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани недавно отправился в Валенсию на переговоры с представителями «Вильярреала».

По сведениям источника, на встрече «жёлтая субмарина» ясно дала понять Алемани: либо платите 54 миллиона евро отступных, либо уходите. Спортивный директор «Барселоны» вынужденно завершил переговоры, ведь у «сине-гранатовых» нет таких денег на трансфер.

Напомним, «Барселона» ищет правого защитника. Ещё одним вариантом для клуба является Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Хуан Фойт Матеу Алемани трансферы футбола - лето 2023
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