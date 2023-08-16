Защитник «Севильи» Людвиг Аугустинссон перебрался в «Андерлехт». Бельгийский клуб на своём официальном сайте объявил об аренде 29-летнего шведа до конца сезона 2023/2024. За «Андерлехт» Аугустинссон будет выступать под номером 15.

Отметим, что по ходу прошлого сезона Аугустинссон дважды уходил из «Севильи» в аренду. Первую часть сезона 2022/2023 швед провёл в «Астон Вилле», а вторую – в «Мальорке». Теперь Людвиг попробует себя в чемпионате Бельгии.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Людвига Аугустинссона в 2,5 миллиона евро.