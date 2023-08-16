Известный в прошлом португальский футболист Деку станет спортивным директором «Барселоны». Как сообщает испанский Sport, о назначении 45-летнего специалиста на эту должность каталонцы объявят в течение дня среды. При этом презентация Деку состоится уже в сентябре.

Отмечается, что Деку работает над планированием команды в «Барселоне» уже некоторое время. При этом официально о какой-либо должности португальца «сине-гранатовые» не объявляли.

В первом туре Ла Лиги «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» - 0:0. Следующий матч команда Хави проведёт 20 августа – против «Кадиса» на своём поле.