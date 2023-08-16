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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на одноклубника Роналду

16 Августа 2023 • 12:18 Комментировать

Атакующий полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска попал в сферу интересов одного из испанских грандов. По сообщениям журналистов Sport.es, в подписании бразильского игрока заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» рассматривают 29-летнего южноамериканца в качестве замены французу Усману Дембеле, перебравшемуся в «ПСЖ». Трансферная стоимость Талиски оценивается в 15 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии бразилец провел 23 поединка, в которых забил 20 мячей и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Аль-Наср Андерсон Талиска трансферы футбола - лето 2023
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