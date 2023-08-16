Фати и Торрес вновь отказались покидать «Барселону»

Нападающие «Барселоны» Ансу Фати и Ферран Торрес в очередной раз отказались покидать каталонскую команду. Руководство хочет продать этих футболистов, но сделать это вряд ли получится.

По информации от Sport, руководство «Барселоны» недавно в очередной раз обратилось к Фати и Торресу. Представители клуба объяснили игрокам, что их уход поможет профинансировать трансфер нужных футболистов, но Ансу и Ферран вновь отказали руководству в просьбе.

Фати и Торрес хотят остаться в «Барселоне» и доказать, что достойны находиться в команде. Ансу является воспитанником «сине-гранатовых», а Ферран перебрался в команду полтора года назад из «Манчестер Сити».