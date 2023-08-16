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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати и Торрес вновь отказались покидать «Барселону»

16 Августа 2023 • 11:02 Комментировать
Барселона
...
Кадис
20.08 20:30

Нападающие «Барселоны» Ансу Фати и Ферран Торрес в очередной раз отказались покидать каталонскую команду. Руководство хочет продать этих футболистов, но сделать это вряд ли получится.

По информации от Sport, руководство «Барселоны» недавно в очередной раз обратилось к Фати и Торресу. Представители клуба объяснили игрокам, что их уход поможет профинансировать трансфер нужных футболистов, но Ансу и Ферран вновь отказали руководству в просьбе.

Фати и Торрес хотят остаться в «Барселоне» и доказать, что достойны находиться в команде. Ансу является воспитанником «сине-гранатовых», а Ферран перебрался в команду полтора года назад из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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