Рамос надеется на приглашение из «Реала»

Травма бразильского защитника Эдера Милитао порадовала его коллегу по ремеслу Серхио Рамоса, который еще хочет поиграть в футбол, но особо не имеет предложений. Теперь он надеется на то, что мадридцы пригласят его в качестве замены для Милитао, ведь в «Реале» Рамос провел шестнадцать лет своей карьеры и наверняка это принимается в расчет.

Другие варианты Рамоса - это Саудовская Аравия, американский чемпионат МЛС, где он мечтает поиграть вместе с Лионелем Месси, а также неожиданная опция - аргентинский чемпионат и «Бока Хуниорс». Такой расклад приводит испанское издание Sport.