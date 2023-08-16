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Симеоне хочет видеть в «Атлетико» игрока «Барселоны» слухи

16 Августа 2023 • 03:39 Комментировать
Барселона
...
Кадис
20.08 20:30

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати интересен мадридскому «Атлетико».

Если верить слухам, «сине-гранатовые» предлагали «матрасникам» Фати в обмен на Жоау Фелиша, на что последние ответили отказом. Тем не менее, как информирует журналист Алекс Сильвестр, 20-летний испанец всё же интересен «Атлетико». Исполнительный директор мадридского клуба Хиль Марин встретился с агентом Жорже Мендешем, чтобы тот помог убедить Фати совершить переход.

Отмечается, что подписание Ансу Фати – просьба главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который впечатлён способностями воспитанника «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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