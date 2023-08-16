Аспиликуэта дал совет Фелишу

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о ситуации Жоау Фелиша.

Португалец, как известно, должен покинуть клуб до закрытия трансферного окна. В матче первого тура Ла Лиги против «Гранады» (3:1) 23-летний форвард остался на скамейке запасных.

«Это сложная ситуация, – высказывается Аспиликуэта. – Я был его товарищем по команде в «Челси», а теперь мы вместе выступаем здесь. Выкладываться по максимуму ради клуба – это то, что всегда необходимо делать. Нужно стиснуть зубы и продолжать бороться – в футболе нет другого секрета успеха», – заявил Аспиликуэта, перебравшийся из «Челси» этим летом.

Интерес к Жоау Фелишу проявляют «Барселона» и «Аль-Хиляль».