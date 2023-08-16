Родриго: «Очень многие ненавидят «Реал»

Футболист мадридского «Реала» Родриго высказался об отношении к клубу со стороны.

По словам бразильца, «королевский клуб» практически не оставляет равнодушных в мире футбола: «На нас оказывают сильное давление в прессе, и я не знаю, как это объяснить. Мне кажется, журналисты, поддерживающие «Реал», очень благосклонны, но все остальные постоянно лгут и пытаются помешать.

Против «Реала» объединяются во всей Испании, даже во всей Европе. У нас хватает болельщиков, но те люди, что нас не поддерживают, совсем не равнодушны – они нас ненавидят», – приводит Geglobo слова 22-летнего вингера.