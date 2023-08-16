Родриго рассказал, как едва не оказался в «Барселоне» вместо «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Родриго вспомнил о несостоявшемся переходе в «Барселону».

Летом 2019 года бразилец перебрался в стан «сливочных» из «Сантоса», однако перед этим находился в шаге от трансфера в «Барселону».

«Переход в «Барселону» был почти оформлен – нам оставалось только подписать контракт. Я спросил своего отца: «Нет предложений от «Реала»?» Ничего не было. Тогда я попросил подождать до выходных, чтобы выйти на поле и впечатлить «Реал».

Мой отец разозлился: «Ты издеваешься? Тебе выпадает возможность сыграть в «Барселоне» с Месси, а ты просишь подождать?» В ближайшем матче я оформил хет-трик и сделал ассист, и отцу позвонил «Реал». Когда настало время выбирать, я даже не раздумывал», – цитирует Geglobo Родриго.