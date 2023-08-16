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«Севилья» и «Аль-Хиляль» согласовали переход Буну слухи

16 Августа 2023 • 01:58 Комментировать

«Севилья» и аравийский «Аль-Хиляль» договорились о стоимости перехода марокканского голкипера Яссина Буну.

По информации журналиста Маттео Моретто, «андалусийцы» согласились отпустить своего основного голкипера за 21 миллион евро. Сообщается, что голкипер подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии до 2026 года. Ранее появилась информация об интересе «Баварии» к Яссину.

Буну выступал за «Севилью» с 2020 года, проведя в футболке клуба Ла Лиги 141 матч во всех турнирах, пропустив 140 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего вратаря в 12 миллионов евро. Партнёрами марокканца в новом клубе станут Неймар, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Мусса Марега.

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Севилья Аль-Хиляль Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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