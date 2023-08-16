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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, насколько серьёзна травма Коке

16 Августа 2023 • 01:50 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
20.08 22:30

Капитан мадридского «Атлетико» Коке пропустит ближайшие матчи.

Полузащитник «матрасников» был вынужденно заменён уже на седьмой минуте матча первого тура Ла Лиги против «Гранады», который завершился победой команды Диего Симеоне со счётом 3:1. Как сообщает Football Espana, Коке получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустит как минимум три матча. Таким образом, 31-летний хавбек точно не сыграет против «Бетиса», «Райо Вальекано» и «Севильи».

В прошлом сезоне Коке появился на поле в 42 матчах «Атлетико», отметившись тремя результативными передачами. В общей сложности в активе испанца 588 поединков за мадридский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке
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БЕТИС АТЛЕТИКО М
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