Полузащитник Лука Модрич разочарован своей ролью в команде.

После окончания прошлого сезона 37-летний игрок отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, продлив контракт с «Реалом». По информации Mundo Deportivo, хорват рассчитывал, что продолжит играть в основе, однако, судя по всему, наставник Карло Анчелотти больше не планирует регулярно выпускать хорвата в старте. Хавбек недоволен таким положением дел.

В матче первого тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) Лука Модрич появился на поле лишь на 80-й минуте, заменив Винисиуса Жуниора. Место в основе «сливочных» заняли Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и Джуд Беллингем.