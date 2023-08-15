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В «Атлетико» надеются, что Верратти согласится на сокращение зарплаты ради перехода

15 Августа 2023 • 23:54 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
19.08 22:00

Мадридский «Атлетико» предпримет новую попытку переманить в свои ряды полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

Итальянец давно считается трансферной целью «матрасников», однако сделка осложняется солидными требованиями «ПСЖ» и запросом игрока по зарплате. Как сообщает Marca, в «Атлетико» рассчитывают, что подписать хавбека будет гораздо реальнее, когда до закрытия трансферного окна останется несколько дней. Считается, что Верратти может заинтересовать возможность выступать под руководством Диего Симеоне, но для этого ему придётся согласиться на сокращение зарплаты, на что и надеются в мадридском клубе.

Трансферная стоимость Марко Верратти оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.

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Атлетико Мадрид ПСЖ Диего Симеоне Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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