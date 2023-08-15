Голкипер «Севильи» Яссин Буну готовится к переезду в Саудовскую Аравию.

32-летний игрок уже дал согласие на переход в «Аль-Хиляль», «Севилья» также одобрила сделку. По сведениям журналиста Санти Ауны, Буну предложен трёхлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро в год. Таким образом, марокканский вратарь заработает в Саудовской Аравии порядка 45 млн евро, если отработает договор до конца.

В подписании Яссина Буну также были заинтересованы европейские топ-клубы – мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

Выступая за «Севилью», Буну провёл 141 матч во всех турнирах, пропустив 140 голов.