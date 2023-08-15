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Чемпионат Испании. Ла Лига

Буну может заработать 45 млн евро в Саудовской Аравии слухи

15 Августа 2023 • 23:14 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Файха
19.08 21:00

Голкипер «Севильи» Яссин Буну готовится к переезду в Саудовскую Аравию.

32-летний игрок уже дал согласие на переход в «Аль-Хиляль», «Севилья» также одобрила сделку. По сведениям журналиста Санти Ауны, Буну предложен трёхлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро в год. Таким образом, марокканский вратарь заработает в Саудовской Аравии порядка 45 млн евро, если отработает договор до конца.

В подписании Яссина Буну также были заинтересованы европейские топ-клубы – мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

Выступая за «Севилью», Буну провёл 141 матч во всех турнирах, пропустив 140 голов.

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Севилья Аль-Хиляль Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ФАЙХА
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