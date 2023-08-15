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Мбаппе по-прежнему не намерен продлевать контракт с «ПСЖ»

15 Августа 2023 • 23:06 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
19.08 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не рассматривает возможность продления контракта с клубом.

Как стало известно на днях, отношения между руководством парижан и игроком несколько улучшились, из-за чего заключение нового договора казалось вполне реальным сценарием. Тем не менее, по данным L'Equipe, Мбаппе всё ещё не собирается продлевать контракт, истекающий в следующем году. Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи рассчитывает переубедить француза по ходу сезона, но в настоящий момент планы форварда остаются неизменными: он планирует стать свободным агентом и, судя по всему, перебраться в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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