Мбаппе по-прежнему не намерен продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не рассматривает возможность продления контракта с клубом.

Как стало известно на днях, отношения между руководством парижан и игроком несколько улучшились, из-за чего заключение нового договора казалось вполне реальным сценарием. Тем не менее, по данным L'Equipe, Мбаппе всё ещё не собирается продлевать контракт, истекающий в следующем году. Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи рассчитывает переубедить француза по ходу сезона, но в настоящий момент планы форварда остаются неизменными: он планирует стать свободным агентом и, судя по всему, перебраться в мадридский «Реал».