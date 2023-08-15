Президент «Севильи» не хочет возвращения Рамоса

Президент «Севильи» Хосе Кастро высказался о возможном возвращении в клуб испанского защитника Серхио Рамоса.

Спортивный деятель отметил, что на данный момент никаких переговоров нет, и такого варианта не было, потому что игрок не подходит команде.

«Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолёт, давайте его сюда», – приводит слова Хосе Кастро Marca.

Напомним, что 37-летний футболист является воспитанником «Севильи», которую он покинул в 2005 году, перейдя в мадридский «Реал».

На данный момент Рамос находится без работы после того, как у него закончился контракт с «ПСЖ».