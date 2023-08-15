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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Севильи» не хочет возвращения Рамоса

15 Августа 2023 • 19:50 Комментировать

Президент «Севильи» Хосе Кастро высказался о возможном возвращении в клуб испанского защитника Серхио Рамоса.

Спортивный деятель отметил, что на данный момент никаких переговоров нет, и такого варианта не было, потому что игрок не подходит команде.

«Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолёт, давайте его сюда», – приводит слова Хосе Кастро Marca. 

Напомним, что 37-летний футболист является воспитанником «Севильи», которую он покинул в 2005 году, перейдя в мадридский «Реал». 

На данный момент Рамос находится без работы после того, как у него закончился контракт с «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос Хосе Кастро
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