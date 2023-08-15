Кепа: «Давление в «Реале»? Для меня это не проблема»

Новичок мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага не боится давления, с которым может столкнуться на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, «королевский клуб» арендовал испанца у «Челси», чтобы заменить травмированного Тибо Куртуа. напомним, бельгиец из-за разрыва крестообразных связок колена рискует пропустить весь сезон.

«В «Реале» игроки испытывают огромное давление? Для меня это не проблема, я готов. Этот клуб является настоящим королём Лиги чемпионов. Думаю, все присутствующие согласятся со мной», – сказал Аррисабалага на своей официальной презентации в качестве новичка «Реала».