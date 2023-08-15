Кепа: «Я уже общался с Куртуа, пожелал ему всего наилучшего»

Новый голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага выразил надежду, что Тибо Куртуа поскорее вернётся в строй после травмы крестообразных связок колена. Напомним, бельгиец может пропустить весь сезон из-за повреждения.

«Я уже общался с Куртуа, пожелал ему всего наилучшего. Надеюсь, он вернётся в строй как можно скорее», – сказал Кепа на своём официальном представлении в качестве игрока «Реала».

Кепа получил возможность перебраться на «Сантьяго Бернабеу» как раз из-за травмы Куртуа. «Реал» арендовал вратаря у «Челси» до конца сезона без обязательства выкупа. Сделка обошлась «сливочным» в миллион евро.