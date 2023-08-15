Кепа: «Надеюсь, «Реал» меня оставит по истечении срока аренды»

Новичок мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага намерен надолго задержаться на «Сантьяго Бернабеу». «Королевский клуб» арендовал футболиста у лондонского «Челси» за один миллион евро без обязательства выкупа.

«Надеюсь, «Реал» меня оставит по истечении срока аренды. Постараюсь заслужить это своей игрой», – сказал Кепа на своей первой пресс-конференции в качестве футболиста «Реала».

По истечении аренды в «королевском клубе» у Кепы будет оставаться год по контракту с «Челси». Аррисабалага будет доступен на трансферном рынке по скидке, но в случае полноценного трансфера в «Реал» испанцу нужно будет конкурировать за место в основе с Тибо Куртуа.