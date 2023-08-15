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Кепа – о переходе в «Реал»: «Это лучший момент в моей карьере»

15 Августа 2023 • 15:26 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
19.08 20:30

Новичок мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага высказался о переходе в команду Карло Анчелотти. Вратарь сборной Испании присоединился к «королевскому клубу» из лондонского «Челси» на правах аренды без обязательства выкупа.

«Это лучший момент в моей карьере. Я готов играть за мадридский «Реал». Моя работа и преданность делу никогда не изменятся. Когда ко мне обратился «Реал», для меня всё было очевидно», – сказал Кепа на пресс-конференции.

«Реал» заплатит за аренду Кепы один миллион евро и будет покрывать его зарплату в размере свыше 200 тысяч евро в неделю. «Сливочные» интересовались Аррисабалагой ещё в 2018 году до перехода игрока в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2023
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