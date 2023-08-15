​Президент «Реала» высказался о подписании Кепы

Накануне «Реал» объявил о переходе в свои ряды голкипера Кепы Аррисабалаги. Испанский футболист перебрался в мадридский клуб из «Челси» на правах аренды. Несколько слов о подписании Кепы сказал президент «Реала» Флорентино Перес.

«У Кепы были большие предложения, но он решил присоединиться к нам – он хотел перейти только в «Реал Мадрид», - сказал Перес, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что недавно серьёзную травму колена - разрыв крестообразной связки - получил вратарь «Реала» Тибо Куртуа. С высокой долей вероятности бельгиец пропустит целый сезон.