Ленгле хочет остаться в Европе, француза не привлекает вариант с Саудовской Аравией

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле продолжает настаивать на том, что не хочет перебираться в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован «Аль-Наср». По информации от инсайдера Херарда Ромеро, сегодня Ленгле проведёт встречу со своим агентом, где в очередной раз выразит желание остаться в Европе.

Приоритетным вариантом для Ленгле ранее был переход в лондонский «Тоттенхэм» на постоянной основе. В прошлом сезоне Клеман выступал за «шпор» на постоянной основе, но его так и не выкупили. Несмотря на это, вероятность трансфера сохраняется до сих пор. «Барселона» просит за Ленгле 10-12 миллионов евро.