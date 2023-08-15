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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути назвал игрока «Реала» самым совершенным в современном футболе

15 Августа 2023 • 13:17 Комментировать

Бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Гути поделился мнением о новичке «сливочных» Джуде Беллингеме.

«Беллингем - самый совершенный игрок в современном футболе. Круто, что он оказался в команде, когда нет Бензема и Мбаппе», - передает слова Гути El Chiringuito.

20-летний полузащитник перешел в «королевский» клуб из дортмундской «Боруссии» этим летом. За его трансфер руководство мадридского гранда заплатило 103 миллиона евро. Контракт Джуда с вице-чемпионом Ла Лиги рассчитан до конца июня 2029 года.

В дебютном матче за «Реал» англичанин отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гути Джуд Беллингем
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