Вратарь «Хетафе» Сория: «Хави жаловался на судью? В прошлом сезоне он жаловался на траву и солнце»

Голкипер «Хетафе» Давид Сория прокомментировал жалобы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса на судейство в матче первого тура Ла Лиги, который закончился вничью 0:0.

«Хави жаловался на судью? Год назад он жаловался на траву и солнце, теперь очередь дошла до рефери. У «Барселоны» всегда находятся оправдания. Мы не можем позволить сопернику приезжать на стадион и спокойно играть. Мы не можем играть в стиле «Барселоны», но у нас есть другие качества», – цитирует Сорию Barca Universal.

«Барселона» в четвёртый раз подряд не смогла обыграть «Хетафе» на выезде. В последний раз каталонцы побеждали на поле «Хетафе» в 2019 году.