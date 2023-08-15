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Вратарь «Хетафе» Сория: «Хави жаловался на судью? В прошлом сезоне он жаловался на траву и солнце»

15 Августа 2023 • 13:05 Комментировать
Жирона
...
Хетафе
20.08 18:30

Голкипер «Хетафе» Давид Сория прокомментировал жалобы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса на судейство в матче первого тура Ла Лиги, который закончился вничью 0:0.

«Хави жаловался на судью? Год назад он жаловался на траву и солнце, теперь очередь дошла до рефери. У «Барселоны» всегда находятся оправдания. Мы не можем позволить сопернику приезжать на стадион и спокойно играть. Мы не можем играть в стиле «Барселоны», но у нас есть другие качества», – цитирует Сорию Barca Universal.

«Барселона» в четвёртый раз подряд не смогла обыграть «Хетафе» на выезде. В последний раз каталонцы побеждали на поле «Хетафе» в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хетафе Давид Сория
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