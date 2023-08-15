Гути: «Если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ», это будет только из-за денег»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути высказался насчёт возможного трансфера Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу». У француза остаётся чуть менее года по контракту с парижанами, который футболист пока не хочет продлевать.

«Если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ», это будет только из-за денег. Я бы хотел видеть Килиана в «Реале», но если его трансфер не состоится, клуб должен попробовать подписать Эрлинга Холанна», – сказал Гути в эфире El Chiringuito TV.

Мбаппе является приоритетом «Реала» на замену Кариму Бензема, вместо которого «королевский клуб» пока не приобрёл нового форварда. Мбаппе хочет перейти в «Реал» через год на правах свободного агента.